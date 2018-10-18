Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, aday adaylığını açıkladı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için aday adaylığını açıkladı.

İl Başkanlığı binasında çok sayıda vatandaşın katılımı ile aday adaylığını açıklayan Kesimoğlu, yapılacak daha çok işleri olduğunu söyledi. Yüzde 38 oy alarak seçildiğini hatırlatan Kesimoğlu, "Yapılan anket sonuçları ile halkımızın memnuniyeti yüzde 70 seviyelerine çıkardık. Daha fazla çalışarak halkımızı memnun ve mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi. Eğitim ve donanımıyla belediye hizmetlerini belirli bir düzeye getirdiğinin altını çizen Kesimoğlu, kendisine destek veren ailesi, meclis üyeleri, belediye personeli ile partililerine teşekkür etti.

Her zaman eleştirilere açık olduğunu bildiren Kesimoğlu, son yıllarda hizmetleri ile depara kalktıklarını vurguladı. 4,5 yıllık süreçte bir çok zorluk yaşadıklarını ifade eden Kesimoğlu, "Bu 4,5 yıllık süreçte bir çok zorluk yaşadık. Hep mücadele ettik. Mücadeleyi hiç bırakmadık. Bunun sonucunda hep güzel şeylerin altına imza attık. Doğruluktan ve doğrunun yanından ayrılmadık" dedi. Alt yapı, üst yapı, sosyal, kültürel ve bir çok alanda başarılı işler yaptıklarını belirten Kesimoğlu, "Hizmet anlamında Kırklareli'ni önemli bir noktaya taşıdık. Kırıkkale ile karıştırılmayan bir Kırklareli yarattık. Yüzde 38 oy ile göreve geldik. Bu 4,5 yıllık çalışma ile halkın memnuniyetini yüzde 70 seviyelerine çıkarttık. Bu başarı sadece benim başarım değil. Bu başarı anonim bir başarıdır. Hepimizin başarısıdır" dedi.

Belediyenin kurulduğu günden bu yana yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Kesimoğlu, "Bu tablo ile gurur duyuyorum. Alkışların en güzeli, teşekkürün en yücesini Kırklareli halkı hak ediyor. Bu güven içerisinde, güven tazeleyen yeni anlayış ile çok daha güzellikleri Kırklareli halkı ile buluşturmak için aday adayı olduğumu belirtiyorum" dedi.

