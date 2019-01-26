Kırklareli Atatürk Evi'ni ziyaret ettiler

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bağlı Ahmetbey beldesi Belediye Başkanlığı belde halkını ücretsiz olarak Kırklareli'ne götürerek Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kent ve Kültür Merkezi ziyaret edildi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, belde halkı ve çocukların katıldığı kültür gezisi büyük ilgi gördü. Kültür gezisine katılanlar, Yunanistan'ın Selanik şehrinde bulunan Atatürk'ün doğduğu evin birebir kopyası olarak Kırklareli'nde yapılan Atatürk Evi ziyaret ettiler. Ziyarete katılan büyükler ve çocuklar Atatürk'ün Evi'ni çok beğendiler. Daha sonra da Ali Rıza Efendi Kent ve Kültür Merkezi gezildi.