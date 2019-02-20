Kırklareli, '12 Yıldız Şehri' ödülünü aldı

KIRKLAREL,()-KIRKLARELİ Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Fransa'da düzenlenen törende Avrupa Konseyi Yerel Yönetimleri Kongresi'nce Kırklareli'ne verilen '12 Yıldız Avrupa Şehri' ödülünü aldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Avrupa Konseyi'nin 'Gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı; gençlik ve çocuklar' sloganını, 'Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli' sloganı ile birleştirerek Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 2018 temasına uygun etkinlikleri ve Avrupa vizyonuna sahip çalışmaları, hayvan, doğa ve insan dostu yenilikçi proje ve fikirleri, katılımcı yerel yönetimi projeleri ile 12 Yıldız Şehri' sertifikası almaya hak kazandı.

Fransa’nın Strazburg şehrinde düzenlenen ödül törenine eşi Sibel Kesimoğlu ile katılan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Kırklarelimizin adını tüm dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Böyle bir organizasyonda Kırklareli’nin isminin yer alması bizleri çok mutlu etti. Kırklareli’nin ismini ülke sınırları dışına taşımanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödülü bağrında şekillendiğim büyük Kırklareli aileme armağan ediyorum.Çok çalışmaya devam ederek Kırklareli’ni hep birlikte daha üst noktalara taşıyacağız’’ dedi.