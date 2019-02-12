Kırklar Yıldızıspor, TFF Kadınlar 3’üncü ligine katılacak

KIRKLARELİ,()-KIRKLARELİ'de, Kırklar Yıldızı Kulübü Başkanı Deniz Poyraz, 2019-2020 Futbol Sezonunda Kırklar Yızıldızıspor ile Aşağı Sevindikli Spor takımlarının TFF Kadınlar 3’üncü Ligine katılacağını açıkladı.

Kulüp Başkanı Deniz Poyraz Poyraz, “Türkiye Kadınlar Ligi Gençler Kategorisi Grup maçları 28-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Kavaklı Naim Süleymanoğlu Sentetik çim Sahada yapıldı. Grup müsabakalarına Kırklareli’ni temsilen Kırklar Yıldızıspor, İstanbul Silivri den Alibeyspor- Tekirdağ Muratlı’dan Aşağı Sevindiklispor kulüpleri katıldılar. Grup lideri olarak Alibeyspor bir üst gruba katılmaya hak kazandı. Kırklar Yıldızıspor ve Aşağı Sevindiklispor’da önümüzdeki 2019-2020 Futbol Sezonunda TFF Kadınlar 3’üncü Ligine katılacaklardır” dedi.