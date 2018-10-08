Kırıkkale’de 135 genç çiftçiye canlı hayvan desteği

KIRSAL Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi kapsamında hak sahibi 135 genç çiftçiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteğinden yararlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla Kırıkkale'de 2018 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında genç çiftçi programına 742 çiftçinin yaptığı başvuruda, 576 çiftçinin projesi onaylandı. Tarım ve Orman Bakanlığınca 4 milyon 50 bin TL ödenek tahsis edildi. 135 genç çiftçi program kapsamında hibe desteğinden yararlandı.

Genç Çiftçi Programı kapsamında Kırıkkale’de 2018 yılında 455 büyükbaş, bin 190 küçükbaş olmak üzere genel toplamda 1645 canlı hayvan genç çiftçilere teslimat işlemleri devam ettiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "İl ve İlçe Müdürlüğü Genç Çiftçi Yürütme Birimlerimizce, 8 ilçemizde uygulanacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvansal üretim projelerinin yerinde kontrolleri yapılarak hayvanların bakımı, beslenmesi ve hastalıklara ilişkin alınacak önlemler ve tedavi yöntemleri hakkında veteriner hekimlerimizce genç çiftçilere mahallinde bilgilendirmeler yapılacaktır. 2018 yılında uygulanacak hayvansal üretim projelerinin takibi ve kontrolü genç çiftçi yürütme birimlerimizce 2 yıl devam edecektir. Genç çiftçi projeleri ilimiz tarımına ve hayvancılığına önemli bir ivme kazandıracaktır. Genç çiftçilerimize hayırlı olsun, bereketli kazançlı üretimleri olsun" dedi.

Proje kapsamında, 2016 ve 2017 yıllarında 262 genç çiftçiye Hayvansal ve Bitkisel Üretim Projeleri için 7 milyon 860 bin TL'lik hibe ödemesi yapıldığı da hatırlatıldı.

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