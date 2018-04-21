Kırıkkale valisi vatandaşların sorunlarını dinledi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kaletepe mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kaletepe mahallesinde bulunan Eyüp Sultan Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Haktankaçmaz, mahalle sakinleri ile buluşma toplantısının beşincisini düzenlediklerini söyledi. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Vali Haktankaçmaz, il genelinde eğitimden, sağlığa, emniyet ve asayişten diğer tüm kamu hizmetlerinde ne yapılması gerekiyorsa imkânlar ölçüsünde bunu en iyi şekilde yapıp vatandaşlara en iyi hizmeti sunma gayretinde olduklarını ifade etti. Toplantının devamında vatandaşlar, tek tek söz alarak mahallenin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Haktankaçmaz’a ilettiler. Vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve taleplerini dinleyen Vali Haktankaçmaz, sorunların çözümüne ilişkin olarak toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimatlar verdi.

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