Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü: Eğitim çıtasını yükselttik

KIRIKKALE İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Kurum olarak ilimizin eğitimdeki başarı çıtasını yükseltmek için yapmış olduğumuz çalıştaylar ve programlar doğru yolda olduğumuzu gösterdi" dedi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kentte yapmış oldukları çalışmalar neticesinde olumlu veriler aldıklarını kaydetti. Kentte öğrencilerin evlerine, 'bir kahveye içmeye geliyoruz' ziyaretinde bulunan Müdür Tüfekçi, Kırıkkale tarihinin en geniş katılımlı Eğitim Çalıştayı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu çalıştayda 9'u akademisyen olmak üzere toplam 165 eğitimci görev aldığını kaydeden Müdür Tüfekçi, şunları söyledi:

"Alınan bu başarı, sınava giren öğrencilerimizin 12 yıllık bir eğitim sürecinin sonucudur. Bu sonucun elde edilmesinde başta işin mutfağında olan öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim neferlerinin emeği vardır. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk iş bir durum analizi yapmak olmuştu. İlimizin eğitimde güçlü ve zayıf yönlerini tespit ettik. Bu doğrultuda samimiyetle ve inançla iyileştirilebilir alanlarımızın üzerinde çalışmalar yaptık. Sürekli okullarımızda öğretmenlerimizle birlikte olduk. Sınıfları gezdik, öğrencilerimizi dinledik. Velilerimizin evlerine misafir olduk. Tüm görüşleri ve sıkıntıları dinledik. Ayrıca paydaşlarımıza anketler düzenledik. Anketler sonucunda genel memnuniyet düzeyimiz yüzde 75 seviyesinde oldu. Bu oranı artırmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kırıkkale tarihinin en geniş katılımlı Eğitim Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. Toplam 16 masada düzenlenen çalıştayda 19’u akademisyen olmak üzere toplam 165 eğitimci görev aldı. Masaların düzenlediği raporlar birleştirilerek çalıştay kitapçığı hazırlandı ve tüm paydaşlarımızla paylaşıldı. Yapılan tüm bu çalışmaları projelendirerek 'Kırıkkale’ye Değer Projesi' çatısı altında birleştirdik. Vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk, bu projeler bütün hızıyla devam etmektedir. İlimizin 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavında alınan sonuca katkısı olan, emeği geçen tüm eğitim camiamıza teşekkür ederim."

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×