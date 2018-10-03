Kırıkkale'de sağlıkçılar kent parkında yürüdü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE' de 3 Ekim Dünya yürüyüş gününde kentte görev yapan sağlıkçılar kent parkında yürüdü.

Kırıkkale de İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan yaklaşık 100 sağlıkçı, kent parkında bir araya geldi. 3 Ekim Dünya yürüyüş gününde bir araya gelen sağlıkçılar, parkta uzun süre yürüdü.

İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf Yılmaz, "Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, 'spor' kelimesi ile eş anlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın B.6 başlığının içeriği toplumun fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasına yönelik aktiviteleri kapsamaktadır. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 (beş) günü en az 30 dakika; 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır" dedi.

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