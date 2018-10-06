Kırıkkale'de polis "Whatsapp İhbar Hattı" kurdu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE İl Emniyet Müdürlüğü "Güvenli yarınlara anında ihbar müdahale" projesi kapsamında 'WhatsApp İhbar Hattı' kurdu.

Proje kapsamında vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan 0 552 155 71 71 numaralı ihbar hattına, tanık oldukları her suç olayını program üzerinden ihbar, sesli mesaj, fotoğraf, video ya da konum olarak ulaştırabilecek. Bu sayede suçlarla daha etkin bir mücadele yapılacak ve hızlı bir şekilde suçların önlenmesi sağlanacak.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, vatandaşlardan gelen talepleri doğrultusunda WhatsApp ihbar hattı kurduklarını ifade ederek, "Artık vatandaşların çoğu akıllı telefon kullanıyor ve özellikle uyuşturucu, terör, asayiş ve trafik suçlarıyla daha etkin mücadele edebilmek ve vatandaşların desteğini alabilmek amacıyla böyle bir proje başlattık. Bu sayede hızlı bir şekilde olaylara müdahale edeceğiz" dedi.

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