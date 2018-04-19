Kırıkkale'de öğrencilerden anlamlı ziyaret

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri, şehitlik ziyareti sonrası Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesini ziyaret ettiler.

Dernek ziyaretinde Şehit Aileleri ve Gazilere seslenen Okul Müdürü Hüseyin Meydaneri, "Okulumuz idareci, öğretmen, öğrenci ve engelli ailelerimizle birlikte bu güzel vatanımızın bekası için biran bile tereddüt etmeden canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize, bedenenlerinin bir kısmını feda eden gazilerimize ve onların emanetleri olan ailelerimize minnettarız. Bizi bugün kabul ettiğiniz için başkanımıza, yönetimine ve programa katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

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