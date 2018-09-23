Kırıkkale'de MİDDER genel kurulu yapıldı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-MİLLİ İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Kırıkkale Şubesinin Olağan Genel Kurulu Belediye düğün salonunda düzenlendi, başkanlığa Ali Rıza Koçoğlu getirildi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, "MİDDER olarak 15 Temmuz ruhunu tüm Türkiye de yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Bizler bir şeyleri görüyoruz. 15 Temmuz bunun miladı oldu. Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu güçlü Türkiye için yapılması gereken adımları güçlü liderler sayesinde bu millet gerçekleştirdi. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi.

Şube Başkanlığına seçilen Başkan Ali Rıza Koçoğlu ise kongrenin hayırlı olması temennisin de bulunarak Kırıkkale’lilerin 15 Temmuz da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sokağa çıkma çağrısına katılarak meydanlara inen ilk il olduğunu söyledi.

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