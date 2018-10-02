Kırıkkale'de köylere sıvat dağıtıldı

KIRIKKALE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanlarını su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla köylere sıvat dağıttı.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mera Alanlarının Islahı Projesi kapsamında meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için köylere sıvat dağıttı. Kırıkkale'de 44 mera alanına 132 adet taşınabilir sıvat dağıtıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Bu sıvatlar meralarda hayvanların yoğun olarak otlatıldığı, ancak suya ulaşmada zorluk yaşanan parsellere yerleştirilecektir. Yapılan bu sıvatlarla yaz döneminde merada hayvanların ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli suyu hayvanlara temin etmek, doğada az miktarda parça parça bulunan suları bir araya getirerek hayvanların faydalanabilecekleri bir sıvat içinde toplamak, mera ve yaylalardaki araçların gidemedikleri uç noktalara hayvan suluğu yerleştirerek buralarda da hayvan otlatmayı amaçlıyoruz" dedi.

Suyun hayvanlar için temel bir ihtiyaç olduğunu belirten Yılmaz, "Genel olarak sığırlar günde 2-4 kez, koyunlar 1-2 kez su içerler. Su özellikle süt ineklerinde, süt verimini doğrudan etkilemektedir. Düzenli olarak su ihtiyacını karşılayamayan hayvanlarda, canlı ağırlık artışında azalma görülür" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI