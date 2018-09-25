Kırıkkale'de kaza: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Cemil Hacıoğlu yönetimindeki 53 FN 961 plakalı hafif ticari araç ile Ferhat Uz'un kullandığı 26 FU 604 plakalı hafif ticari araç sabah saatlerinde Karakeçili kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Cemil Hacıoğlu ile Nuran Hacıoğlu ve diğer araçta bulunan sürücü Ferhat, Hasan ve Emine Uz yaralandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Emine Uz’un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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