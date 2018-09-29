Kırıkkale'de İŞKUR'un kurslarına yoğun ilgi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,()-KIRIKKALE'de İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslar yoğun ilgi görüyor.

Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yasin Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük Eylem Planı kapsamında, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği çalışma başlattıklarını söyleyerek, "Kurumumuza kayıtlı iş arayanlara yönelik; Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Müşteri hizmetleri görevlisi asistanı, mesleklerinde, 25’er kişilik 3 grup olmak üzere toplam 75 kişilik meslek edindirme kurslarını başlattık. Kursiyerlerin kursa devam ettikleri her gün için 25 TL cep harçlıklarının ve Genel Sağlık Sigortası Primleri ile İş kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası primlerinin İŞKUR tarafından karşılanıyor, kurslar sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek" dedi.

Müdür Yasin Tekin, düzenlenen kurslar ile İŞKUR’da kayıtlı iş arayanların çalışma hayatına katılmalarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

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