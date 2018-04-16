Kırıkkale'de ilaçlama sürüyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, ekiplerin 12 ay boyunca ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, "Halk dilinde ivez olarak bilinen kambur sinek, sivri sinek ve bu vektörün barınma alanı olarak kullanmış olduğu alanlarda ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gece saatlerinde vektör ile mücadelemiz saat 00.00'dan 08.00'a kadar program dahilinde şehrimizin park, bahçe, okul bahçesi, cami gibi yeşil alanlarda uçkun uygulaması yapılıyor. Ekiplerimiz, haşere ve sineklerin üreme ve yaşam alanı olan tüm bölgelerde çalışmalarını, titizlikle yürütüyor" dedi.

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