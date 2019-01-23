Kırıkkale'de hayvan dolandırıcılarına operasyon

KIRIKKALE'de vatandaşların büyükbaş hayvanlarını alarak yaklaşık 500 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine 3 aylık teknik ve fiziki çalışma ile 12 şüphelinin vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını alarak kısa sürede değerinin altına sattığı ve bu kişilere karşılıksız çek ve senet verdiğini belirledi. Bu şekilde yaklaşık 500 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik ekipler bu sabah kentte eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Kale' adı verilen operasyonda, örgüt ele başları oldukları değerlendirilen H.B ve H.E. ile D.A, E.P, A.K, H.O, F.Y, H.A, R.K, M.P, A.P. ve M.D gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 inek, bir çalıntı televizyon, çek ve senet fotokopileri, av tüfeği ve suç işlerinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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