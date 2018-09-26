Kırıkkale'de elma hasadı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE'ye bağlı Ahılı köyünde elma hasadı yapıldı.

Köyde yaşayan Hüseyin Bahadır' a ait yarı bodur kapama elma bahçesinde yapılan hasada Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz da katıldı. Burada yetiştiricilerden bilgi alan Müdür Yılmaz, "Kurulmuş olan bu elma bahçesi ile üretim ve kalite kazandıran üreticimizi kutluyor hasadın bol ve bereketli geçmesini diliyorum. Her geçen gün Kırıkkale de elma rekoltesi artarken büyük ilgi göreceğinden son derece umutluyum" dedi.

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