Kırıkkale'de aşure dağıtımında izdiham

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-'KIRIKKALE'de Merhameti İslami Eğitim Yardım Derneği tarafından yapılan aşure dağıtımında izdiham yaşandı.

Yenidoğan Mahallesi Çarşı camii yanında düzenlenen programa, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile dernek başkanı Mustafa Sadıç birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikram ederken zaman zaman izdiham yaşandı.

Dernek Başkanı Mustafa Sadıç, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Aşure günümüzde tüm katılanlara teşekkür ederim. Muharrem ayı İslam tarihinde önemli bir yeri var. Huzurlu bir toplum halinde yaşayabilmek yüce dinimizin bize öğrettiği karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı kardeşliği birlik ve beraberliği korumakla mümkün olabilir. Biz bu etkinlikle kardeşliğimizi gösterdik" dedi.

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