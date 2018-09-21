Kırıkkale'de 'Ahilik Haftası' kutlandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE'de Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentte, Ahilik Haftası dolayısıyla Kırıkkale Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Esnaf Odaları Birliği tarafından ortak etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, belediye önünden MKE Kurumu açık hava düğün salonuna mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrası düzenlenen törende konuşan Esnaf Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Ahilik Haftasını bu yılda düzenlenirken, Ahilik de topluma ahlaklı insan yetiştirme çalışmaları devam ederken bundan sonra da Ahilik yaşayacaktır" dedi.

Programda Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Erdoğan Aslıyüce, Ahililikle ilgili olarak katılımcılara konferans verdi. Ankara Elmadağ Belediyesi Seymen ekibinin gösterileri ile birlikte şed bağlama töreni düzenlendi, tören etli pilav ikramı ile son buldu.

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