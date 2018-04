Kırıkkale Belediyesi kendi çiçeklerini yetiştiriyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda belediye serasında 820 bin adet çiçek üretildi.

Üretimi yapılan çiçekler cadde ve sokakları süslemeye başladı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, belediye serasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Saygılı, her yıl üretimin artarak devam ettiğini belirterek kentin cadde ve sokaklarını çiçeklerin süslediğini söyledi. Başkan Saygılı, "Kış aylarında dâhil olmak üzere belediyemiz serasında kadife, sardunya, sarkıcı, yıldız çiçeği, papatya, petunya ve begonya olmak üzere 820 bin adet üretim yapıldı. Şehrin daha yeşil gözükmesi ve daha huzur verici olması için çalışmaların yapıyoruz. Amacımız, şehrimizin tüm sokak ve caddelerini çiçek bahçesine dönüştürmek. Bu yıl dikeceğimiz çiçek ve hizmete girecek olan parklarla birlikte belediye olarak şehrimizi çiçek bahçesine dönüştüreceğiz. Her yıl seralarımızda miktarını artırarak üretimimiz devam ediyor. Çiçeklerle şehrimizi güzelleştirmeyi amaç edindik" dedi.

FOTOĞRAFLI