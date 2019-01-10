Kırıkhanlı çocukların sinema keyfi

HATAY'ın Kırıkhan ilçe Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Yuva Derneği ile sinema izleme programı organize etti.

Kırıkhan Şehit Gülşah Güler Sosyal Tesisi'ndeki 3 sinema salonunda aynı anda çizgi film izleyen çocuklar, mutlu bir gün geçirdi. Başkan Yavuz; "Çocuklarımız ülke geleceğimizin en büyük teminatıdır. Onlara eğitim, kültür, sanat, sportif ve sosyal alanlarda en iyi şekilde hizmet ederek ülkemize de en büyük hizmeti verdiğimizin inancındayım. Sinema salonlarımızla birlikte hayata geçirmiş olduğumuz 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında bugüne kadar 5 bin çocuk hayatlarında ilk kez sinema izletme imkanı buldu. Bu projede hedefimiz 10 bin çocuğa sinema izletmek. Bu rakamı her geçen gün arttırmak en büyük arzumuzdur. Ayrıca akşam vakitlerinde ise velilerimize sinema izletmekteyiz" dedi.

Yuva Derneği Saha Sorumlusu Canan Aygün ise bu tür etkinliklerin çocukların kültür alanında eğitimlerine çok büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti.



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