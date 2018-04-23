Kırıkhan'ın Kaymakamı Elif Naz oldu

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Hatay'ın Kırıkhan İlçesi 75. Yıl İlkokulu Öğrencileri, Kaymakam Mustafa Erkayıran'ı makamında ziyaret etti.

Her 23 Nisan’da olduğu gibi bu 23 Nisan’da da bir öğrenci temsilen Kaymakam koltuğuna oturdu. 75. Yıl İlkokulu Öğrencisi Elif Naz Zortuk "23 Nisan Kaymakamı" oldu. Ziyarete Okul Müdürü Ahmet Zortuk, Öğretmen Elif Yaman ve öğrencilerden Mert Ay, Zeynep Naz Gönder ve Emirhan Kozak katıldı.

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