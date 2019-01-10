Kırıkhan'da 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' etkinliği düzenlendi

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' etkinliği düzenlendi.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi amacıyla Kırıkhan Kaymakamlığı, Kırıkhan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak katkılarıve Milli Olimpiyat Komitesi üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, Şehit Hurşit Uzel İmam Hatip Ortaokulu Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyesi Bilal Porsun, "Şubat 2006'dan beri yürütülen bu proje ilkokul 4-5'inci sınıf öğrencilerine yönelik bir eğitimdir. Eğitimler 50 dakikalık bir sunum halinde öğrencilerin maksimum ilgisini çekebilecek içeriklerle hazırlanmıştır. Proje Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından dünya çapında olimpik değerler eğitimi programı kapsamında yapılan en iyi projeler arasına dahil edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı izniyle Türkiye'de ilköğretim okullarına girme hakkına sahip talim terbiye onaylı tek ödüllü projedir" dedi.



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