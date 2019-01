Kırcami planlarının iptal kararını mahkeme durdurdu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami planlarını iptal eden mahkeme kararının yürütmesinin durdurulduğunu açıkladı. Uysal, "Kararla Kırcami planı geçerliliğini korumaktadır ve işlemlerin devam etmesinde de bir sakınca yoktur" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin, 30 yılı aşkındır devam eden Kırcami planlarına yönelik Antalya Şehir Plancıları Odası dava açtı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi Büyükşehir Belediyesi'nin 25 bin ve 5 binlik planlarını, Muratpaşa Belediyesi'nin ise binlik planını 1 Kasım 2018 tarihinde iptal etti.

Mahkeme, planların sağlıklı kentleşme yönünden şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, ayrıca gerekçelerde ve planlama kararlarında belirtilen planlamanın temel hedeflerine aykırı olduğunu değerlendirdi. Mahkeme Büyükşehir Belediyesi'nin 5 binlik planlamasında ise 2 emsalli yapılaşma koşullarının bölgenin özelliğine uygun olmayan fazla kat yüksekliği ve fazla yapı yoğunluğu oluşturacağını belirterek, dava konusu 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaştığını kaydetti. 5 binlik ve 25 binlik planlamayla bağlantılı olması nedeniyle Muratpaşa Belediyesi'nin hazırladığı binlik planları da iptal etti.

UYSAL: TAPULAR VERİLMELİ

Her iki belediye kararı Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, yapılan itirazları değerlendirerek yürütmenin durdurulduğunu açıkladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yürütmeyi durdurma kararı veren Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin ayrıca yeni keşif yapılmasına ve tekrar bilirkişi raporu alınmasına da karar verdiğini söyledi. Uysal, "Kararın yürütmesinin durdurulması ile birlikte Kırcami Planı geçerliliğini korumaktadır ve işlemlerin devam etmesinde de bir sakınca yoktur. Kırcamili komşularımızın beklentilerinin ve 5 yıllık emeğimizin, şimdilik boşa çıkmamasından memnunuz. Yetkilileri ve ilgilileri, Kırcamili komşularımızın tapularını bir an önce vermeye davet ediyoruz. Tapuların bir an önce verilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile saygıyla paylaşırız" dedi.