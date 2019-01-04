Kırcami parselasyon planları kadastroya gönderildi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 mahalleyi kapsayan Kırcami imar planlarında üst mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası tüm sürecin Muratpaşa Belediyesi uhdesinde yürüyeceğini belirterek, “Kırcamili komşularımızın tapularını alabilmesi için 1300 kadastro parseline ilişkin işlem dosyasını Kadastro Müdürlüğü'ne gönderdik" diye konuştu.

Başkan Uysal, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını içeren Kırcami bölgesi imar planları hakkında yerel mahkemenin iptal kararının üst mahkemece bozulmasının yeni yılın en sevinçli haberi olduğunu söyledi.

Kararın Kırcamililere ve Antalya'ya hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Uysal, “Bu karar, Muratpaşa Belediyesi olarak 5 yıldır geceli gündüzlü, Antalya'nın kanayan yarasını durdurmak için ortaya koyduğumuz emeğin sonucudur" dedi. Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda Kırcami'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırlanan planlarının yeniden geçerli hale geldiğine dikkati çeken Başkan Uysal, “Biz o planları hazırlarken kamu menfaatinden başka bir şey düşünmedik. Planları delmek isteyen, gedik açmak isteyenlere karşı sadece ve sadece Kırcamililerin ve Antalya'nın menfaatini savunduk. İşte o planlar şimdi dimdik ayaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bundan sonra Kırcami'ye ilişkin her türlü çalışmanın Muratpaşa Belediyesi'nce yürütüleceğini belirten Başkan Uysal, gelişecek süreci şu sözlerle anlattı:

“Sosyal donatı alanlarından kent parklarına, kültür merkezlerine ve tabi ki modern konutlara yeni bir kent merkezinin kurulacağı Kırcami'de 13 bin parsel maliki ve 1300 kadastro parseli bulunuyor. Başka bir ifadeyle 30 binin üzerinde nüfusun 35 yılı aşkın zamandır beklediği bir çalışmanın artık sonundayız. Buradan geri dönüş yok. Üst mahkemenin kararı doğrultusunda, Kırcami parselasyon işlem dosyalarını, tapu tescil işleminin yeniden başlaması için Kadastro Müdürlüğü'ne gönderdik. Kadastro Müdürlüğü teknik incelemelerin ardından tapu tescillerinin gerçekleştirilmesi için dosyaları Tapu Müdürlüğü'ne gönderecek."

Bu sürecin tamamlanmasının ardından Kırcami sakinlerinin özlemle beklediği tapularına kavuşacağını belirten Başkan Uysal, bölgede tapuların belediyece dağıtılacağını söyledi.

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