Kirazın doğru üretim teknikleri anlatıldı

EGE Bölgesi’nin yaş meyve sebze ve mamullerini 180’den fazla ülkeye ihraç ederek 2018 yılında 832 milyon dolarlık ihracat rekoruna imza atan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılı için ortaya koyduğu 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için üreticiler ve sektörün diğer paydaşları ile Kemalpaşa’da bir araya geldi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), ihracatçılar ile üreticiler arasındaki bağı güçlendirmek, sektörel sorunlara çözüm bulmak amacı ile başlattığı yerel sektörel değerlendirme ve bilgilendirme toplantılarına Kemalpaşa’da devam etti. EYMSİB Yönetim Kurulu Üyeleri, üretici, aracı ve ihracatçıların katılımı ile gerçekleşen toplantıda kirazın tüm sorunları konuşuldu. Kemalpaşa ve çevresinde faaliyet gösteren yaklaşık 400 kiraz üreticisinin katıldığı toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin ve Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü Ziraat Mühendisi Mehmet Fatih Tolga konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar kaliteli ürün için doğru üretim teknikleri hakkında dinleyicilere bilgi verdi, sorularını yanıtladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak geçen yıl nisan ayında göreve geldiklerinde üreticilerin ayağına giderek sektörel sorunlara çözüm arayacaklarının sözünü verdiklerini ve bu doğrultuda hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi. 2023 hedeflerine ulaşabilmek için tüm ihraç ürünlerinin ayrı ayrı önemli olduğunu belirten Uçak, "Kiraz da çok önemli bir ürün. Kaliteli kiraz üretimi için, ihracatta pazar çeşitliliğini artıracak farklı türde kiraz üretimi için Tarım Bakanlığımız, Tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz, zirai mücadele enstitülerimiz ve sektörün tüm paydaşları ile üreticilerimizi bilgilendirmeye, onların önünü açmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için üretici, ihracatçı el ele çalışacak" dedi.

İZMİR, ()

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