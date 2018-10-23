Kiraz'ı taşkın riskinden kurtaracak projede ilk aşama tamamlandı

İZMİR'in Kiraz ilçesini taşkın riskinden kurtarmak ve ilçeyi modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan 'Kiraz Çayı Islah Projesi'nin ilk aşaması tamamlandı. Projenin ilk aşamasında 6.5 kilometrelik dere yatağı ıslah edilirken; geçilen ikinci aşama kapsamında 36 bin metreküplük taş tahkimatı yapılacağı bildirildi.

İzmir'de son 15 yılda 93 dere ıslah çalışması tamamlayarak 83 meskun mahal ve 113 bin 280 dekar araziyi taşkın riskinden kurtaran DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün, Kiraz Çayı üzerinde yaptığı çalışmalar sürüyor. Kiraz'ı taşkın riskinden kurtarmak ve moden görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan Kiraz Çayı Islah Projesi'nin ilk aşaması ilçe merkezi ile Şemsiler, Arkacılar, Yağlar mahallelerinde gerçekleştirildi. İlk aşama çalışmaları bir süre önce tamamlandı. 6.5 kilometrelik hatta şev düzenlemesi ve dere yatağı temizlik çalışmaları bitirildi. Kiraz Çayı'nın 6.5 kilometrelik kısmında sağlı sollu toplam 13 kilometrelik alan yeniden düzenlendi. 190 hektar arazide taşkın riski minimize edildi.

TAŞ TAHKİMATINA BAŞLANDI

3 ekskavatör, 2 dozer, 1 greyder, 1 silindir ve 5 kamyonunun çalıştığı projenin ikinci aşamasının ise Kiraz Çayı'nın iki yakasına yapılacak 36 bin metreküp taş tahkimatını kapsadığı bildirildi. Ekim ayı başında başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 200 metrelik alana 1836 metreküplük tahkimat yapıldı.

Kiraz Çayı Islah Projesi kapsamında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, toplam 2 milyon 500 bin metreküp kazı, 2 milyon metreküp taşıma ve 36 bin metreküp yükleme yapacağı kaydedildi.

KİRAZ (İzmir), ()

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