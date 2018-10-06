Kira ve faturalarını ödeyemeyen görme engelli kadın sokağa atıldı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde ev kirasını ve faturalarını ödeyemeyen engelli dul kadın iddiaya göre ev sahibi tarafından sokağa atıldığını iddia etti

Sarıoğlan ilçesi Karaözü mahallesinde oturan Tülay Bakır, iddiaya göre ev kirasını ve faturalarını ödeyemeyince ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Sokağa atılan talihsiz engelli kadın" Babam’ın emekli maaşını 3 kardeş arasında paylaşıyoruz. Aylık elime 500 TL para geliyor. Geçen sene taksitle kömür alamadığımdan dolayı peşin para istediler. Bende kredi çektim. Aldığım para komple oraya kesiliyor Sarıoğlan Kaymakamlığından yardım istedim. Bana 2 ayda bir 200 TL verdiler. Ben, görme engelliyim. 21 yaşında oğlum var oda görme engelli. İş istiyorum engel durumumdan dolayı kimse yardımcı olmuyor. İş olmadığın ev kiramı ve faturamı ödeyemedim. Ev sahibim çocuğumla birlikte beni evden attı ve eşyalarıma el koydu. Geçici olarak bir arkadaşımın evinde kalıyorum." diyerek yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

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