Kira artışları TÜFE'ye göre yapılacak

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, kamu ve özel mülklerin kiralarındaki artışların artık tüketici enflasyonunun 12 aylık ortalamasına göre yapılacağını, bu durumun kiracı olarak faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Beklentileri tam karşılamasa da yeni uygulamadan memnun olduklarını kaydeden Mutlu, "İzmir Birliği bundan önce her platformda hastaneler, okullar gibi kamu kurumlarında ve belediye mülklerinde kiracı olarak faaliyette bulunan esnaf sanatkarların kira bedellerinin bir yıl boyunca dondurulması tezini savunmaktaydı. Özellikle okul ve hastanelerde kantin işletmeciliği yapan üyelerimiz açısından talebimiz bu şekildeydi. Gelinen noktada beklentimiz tam olarak karşılanmamıştır. Ancak eskiye nazaran durumun iyileştirilmesi, üyelerimizin sırtındaki yükü hafifletecektir. Zira, kamu mülklerinde kiracı olan üyelerimiz yüzde 46 oranlarını gören kira artışları ile karşı karşıya kalmış iken, son genelge ile kira artış oranlarının yüzde 16 seviyelerine kadar düşebileceği anlaşılmaktadır. Gelişmelerden kamu kurumlarının mülklerinde faaliyet gösteren üyelerimizin yanı sıra, yerel yönetimlerin kiracısı olan esnaf sanatkarlarımız da yararlanacaklardır. Ayrıca kira artışlarındaki düzenlemeler, özel mülklerde kiracı olarak faaliyet gösteren üyelerimizi de rahatlatacaktır" dedi.

16 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 'Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge' ile, kamu idarelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca Türk parası cinsinden kiralanmış ya da yeni yapılacak taşınmaz kiralamalarında; Daha önceki yıllarda kiralanmış olup da sonraki yıllarda kiralanmasına devam edilecek taşınmazların kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumu'nca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranını geçmeyecek şekilde arttırılacak. Bu oranın Ocak 2019 TÜİK verilerine göre yüzde 16.33 olduğuna işaret edildi.

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