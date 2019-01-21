Kınıkspor'a Payallar şoku

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA Süper Amatör'de şampiyonluk mücadelesi veren Kınıkspor, deplasmanda oynadığı maçta Payallarspor'a 1-0 yenilerek, şampiyonluk yolunda yara aldı.

Alanya Konaklı Stadı'nda oynanan maçı İzzet Balaban, Turan Kabadayı, Ogün Karabulut hakem üçlüsü yönetti. Maç, Payallarspor'un vuruşuyla başladı. Maça hızlı başlayan taraf Payallarspor oldu. Payallarspor ilk yarıda 33 ve 38. dakikalarda Tunahan ve Ercan'ın ayağından net pozisyonlardan yararlanamadı. 35. dakikada Kınıkspor'dan Veli net golü kaçırdı.

İkinci yarıda baskılı oynayan taraf yine Payallarspor oldu. Payallarspor'da 51. dakikada Faruk, 57. dakikada Onur, 61. dakikada Ercan, 75. dakikada Tunahan net pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 72 ve 77. dakikalarında Kınıkspor'dan Ozan iki gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın 85. dakikasında kornerden gelen topa kafayı vuran Ercan, Payallarspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç da 1-0 sona erdi.

Kınıkspor aldığı bu yenilgiyle 32 puanda kalarak ligdeki ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak lider Kestel Belediyespor'la arasındaki puan farkı 10'a çıktı. Payallarspor ise puanını 17'ye çıkararak ligde 8. sıraya yükseldi.

Maçta Kınıkspor'dan Hami, Ahmet Berk, Bilal, Payallarspor'dan Mehmet Ali sarı kart gören futbolcular oldu.

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