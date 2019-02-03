Kınık Ziraat Odası'nda Murat Tosun ile devam

KINIK Ziraat Odası'nın iki aday ile gidilen seçimli olağan genel kurulunda 27 oy alan Murat Tosun, güven tazeleyerek bir dönem daha başkanlığa seçildi.
Kınık Ziraat Odası Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün oda binasında yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Murat Tosun'un karşısına Ali Erman rakip çıktı. Kullanılan oylardan 27'sini alan Tosun, tekrar başkanlığa seçildi. Rakibi Erman'a ise sandıktan 10 oy çıktı.
Tosun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Mahmut Ataş, Mehmet Güler, Arif Kalın, Bilal Güdücü, Alaattin Çalışal, Taylan Özcan'dan oluştu. Tosun, kendisine destek verenlere teşekkür edip, hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.
Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()
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