Kınık Ziraat Odası'nda Murat Tosun ile devam

KINIK Ziraat Odası'nın iki aday ile gidilen seçimli olağan genel kurulunda 27 oy alan Murat Tosun, güven tazeleyerek bir dönem daha başkanlığa seçildi. Kınık Ziraat Odası Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün oda binasında yapıldı....