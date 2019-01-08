Kınık'taki yatırımları anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2018 yılı içerisinde Kınık'a yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Hamza Dağ'ın verdiği bilgiye göre Kınık'ta Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 6 yeni projenin ihalesi yapıldı. İzmir ve ilçelerinde yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Dağ, "Kınık'ta sadece aralık ayında ihalesi gerçekleşen yatırımlara 75 milyon lira bütçe ayrıldı" dedi. Dağ, söz konusu 75 milyon liralık bütçenin içerisinde 'Kınık Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi, Bağımsız Anaokulu, Kınık Lisesi, Yurt Binası ve Spor Salonu, Kınık Gençlik Merkezi, Kınık Trafo Merkezi, Kınık Devlet Hastanesi'nin tıbbi malzeme ve tefruşat eksiklerinin giderilmesi' projelerinin yer aldığını dile getirdi.

Ayrıca Belediye tarafından da gerçekleştirilecek olan çevre düzenlemesi, rekreasyon ve trafik düzenleme projelerine de ayrılan 9 milyon liralık bütçe ile birlikte Kınık'ta hayata geçirilecek projelere yaklaşık 85 milyon liralık bir bütçe ayrıldığını vurguladı.

Yatırımların hem bakanlıklar hem de belediye tarafından yapıldığını, tüm İzmir'de ve Türkiye'de 2019 yılında da devam edeceğini belirten Dağ, "Yapılan yatırımlar ile birlikte Kınık'ta sağlık, spor, kültür, eğitim, çevre ve enerji alanında yeni kazanımlar elde edilecek ve iyileştirmeler yapılacak. Devlet Hastanesinin eksikleri gideriliyor, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız sosyal, kültürel faaliyetlerden uzak kalmasınlar diye Kınık Gençlik merkezi, Öğretmen Evi ve Halk Eğitim Merkezi, Lise, Yurt Binası ve Spor Salonu projeleri hayata geçiriliyor. Biz AK Parti olarak Türkiye'de belediyeciliğin standartlarını ve çıtasını yükselten bir partiyiz. Halkımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve bakanlıklarımız ile birlikte tam bir işbirliği ve uyum içerisinde bu çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bahsi geçen bu yatırımların nihayete ermesi sürecinde emeği geçen bakanlık yetkililerine, milletvekillerimize ve Belediye Başkanına da İzmir adına teşekkür ediyorum" dedi.

İZMİR, ()

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