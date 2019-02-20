Kınık'ta 'Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' parkı açıldı

İZMİR'in Kınık Belediyesi, kentteki eski bir parkı yenileyerek 'Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' ismini verdi.

Kınık Belediyesi, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adını parka verdi. Aşağı Mahalle 13 Eylül Caddesi üzerindeki park yenilendi. Çevre düzenlemesi yapılan parka, yanında çift başlı kartal bulunan, üçgen bir anıt yapıldı. Anıtın üzerinde 'Yurt ve şeref uğrunda sen serilde yerlere, varsın hiçbir dudakta anılmasın adın' yazıldığı görüldü. Kartalların üstüne konduğu mermer kaidenin üzerine ise 'Korkaklar tarih boyunca hiçbir zaman zafer anıtı dikememişlerdir' yazısı dikkati çekti. Parkın açılışı için tören yapıldı. Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Kınık Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, MHP Kınık İlçe Başkanı Adem Paydaş, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasam Hüseyin Engin, Çakıroğlu'nun babası Fuat Çakıroğlu, Kınık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Sakin, Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu, çevre ilçelerden gelen MHP teşkilatları üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Yapılan lokma hayrından sonra parkın açılış gerçekleştirildi.

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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