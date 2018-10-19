Kınık'ta işadamı Ferruh Bodur CHP'den aday adaylığını açıkladı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, işadamı 54 yaşındaki Ferruh Bodur, CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Kınık'ta müteahhitlik yapan ve Menemen'de PVC ile çelik kapı fabrikası bulunan işadamı Ferruh Bodur, aday adaylığı dosyasını CHP Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz'a teslim etti. Evli ve 1 çocuk babası Bodur, "Kuzey egenin şirin ilçesi Kınık ilçemiz hızla gelişmekte ve büyümeye açık pozisyondadır. İlçemizin o nedenle vizyon sahibi bir belediye başkanına ihtiyacı vardır. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu göreve talibim" dedi.

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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