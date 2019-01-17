Kınık Ortaokulu Beyaz Bayrak sertifikası aldı

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN,(Bursa),() – BURSA’nın Büyükorhan İlçesine bağlı kırsal Kınık Ortaokulu, “Beyaz Bayrak” sertifikası almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürütmüş olduğu “Beyaz Bayrak” projesi kapsamında Kınık Ortaokulu'nun müracaatını kabul eden ve okulu denetleyen sağlık bakanlığı görevlileri üç yıl için geçerli olan ve okul sağlığını ile okul temizliğini simgeleyen belgeyi almaya hak kazandılar.

Kınık Ortaokulu Müdürü Yasin Karaman; “Beyaz Bayrak protokolü ile eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz günlük yaklaşık olarak 7-8 saat okullarda bulunmaktalar. Bu açıdan okullarımızın hijyenik ve öğrencilerimizin yaşam alanlarının temiz, yaşanılabilir olması bizler için son derece önem arz etmektedir. Bizler bu çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Okulumuzun temiz ve hijyenik olmasının yanında, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve öğretmenlerimizin sağlıklı beslenme ve sportif aktivitelere katılımlarına önem verip, bu sebeple 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde “Beslenme Dostu Okul Projesi”ne de dosyamızı teslim ederek başvuruda bulunmuş durumdayız” dedi. Karaman, Beyaz Bayrak Projesi'nin ekip işi olduğunu belirterek. okulun temizliği ve öğrencilerin sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde kendilerine destek olan öğretmenlere öğrencilere ve okul çalışanlarına teşekkür etti.

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