Kınalı eller lavanta yetiştirecek

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Feke İlçesi’nde alternatif tarım ürünü çeşitliliğini arttırmak amacıyla uygulamaya konulan ‘Feke Lavanta Kokacak Projesi’ kapsamında Tapan bölgesindeki 5 köyde yaşayan kadın üreticilere ücretsiz lavanta fidesi desteği verdi. Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı, Akoluk, İncirci, Paşalı, Kertişli ve Tenkerli köylerinde yaşayan kadın üreticilere 36 bin adet lavanta fidesinin dağıtımını gerçekleştirdi.MİLLETİN EFENDİLERİNE DESTEK DEVAM EDİYORAdana Büyükşehir Belediyesi ve Eğitime Sosyal Katkı Derneği (ESKADE) , gıdadan tekstile, kozmetikten ilaç sanayine önemli bir kullanım alanına sahip, katma değeri yüksek lavanta çiçeğinin Fekeli kadınlara ekonomik kazanç olarak yansıması amacıyla Feke Lavanta Kokacak Projesi’ni uygulama koydu. ESKADE Başkanı Şaziment Ertekin Demirkıran koordinasyonunda yürütülen projede Tapan bölgesindeki , Akoluk, İncirci, Paşalı, Kertişli ve Tenkerli köylerinde yaşayan 21 kadın üreticiye 72 saatlik endemik bitki yetiştiriciliği eğitimi verildi. Projenin paydaşı olan Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı ise Fekeli kadın üreticilere ücretsiz dağıtılmak üzere 36 bin adet lavanta fidesinin satın almasını yaptı.LAVANTANIN ÇİÇEĞİ, YAĞI, BALI KAZANÇ GETİRECEKFeke’de düzenlenen törende Akoluk’tan Songül Yavuz , İncirci’den Meryem Bektaş, Paşalı’dan Elif Mert ve Emine Işık, Kertişli’den Havva Atasoy ve Tenkerli’den Hilal Köz’e lavanta fideleri teslim edildi.ESKADE Başkanı Şaziment Ertekin Demirkıran, Feke Lavanta Kokacak Projesi’ne desteklerinden dolayı Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti. Demirkıran, Feke’nin Taban bölgesinin lavanta üretimi için uygun iklim avantajlarına sahip olduğunu belirtip, burada elde edilecek lavanta çiçeği, lavanta yağı ve lavanta balı ile yöredeki insanlara önemli bir ekonomik kazanç sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Projenin 9 köyde yaygınlaşacağını kaydeden Demirkıran, Feke’de oluşturulacak lavanta bahçelerinin görsel güzelliği ile bölgede turizm hareketliliği de yaşatacağını ifade etti.‘KADIN ÜRETİCİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ’Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanı Memili Güven ise kadın girişimciliği teşvik edecek Feke Lavanta Kokacak Projesi’ne destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yakın zamanda Feke’yi lavanta kokularının saracağını vurgulayan Memili Güven, kadın üreticilerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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