Kimya öğretmeni yüzme yarışında birinci oldu

SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme ilçesinde Terme Belediyesi ve İstanbul Yıldızlar Spor Kulübü işbirliği ile uluslararası düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışması'nda kimya öğretmeni Menderes Eskiçırak kendi yaş grubunda birinci oldu.

Mavi bayraklı Terme miliç tesislerinde Terme Belediyesi ve İstanbul Yıldızlar Spor Kulübü organizasyonu ile uluslararası 'Açık Su Yüzme Yarışması' gerçekleştirildi. Bin 500 ve 3 bin metrelik parkurda düzenlenen yarışmaya farklı kategorilerde 200' yakın yarışmacı katıldı. Türkiye'de yüzme sporunun öncü isimlerinden olan ve geçen yıl 94 yaşında hayatını kaybeden Nejat Nakkaş anısına yapılan yarışmada 1500 metre parkurunda Canik Karşıyaka Lisesi Kimya Öğretmeni Menderes Eskiçırak, kendi yaş grubunda 1'inci olurken genel klasmanda 7'inci sırada yer aldı. Çırak'a madalyasını ve ödülü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin verdi. Çırak yüzmenin yaşı olmadığını her yaş grubuna hitap eden mükemmel bir spor dalı olduğunu söyledi.

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