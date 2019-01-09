'Kimsesizlerin kimi büyükşehir kış misafirhanesi' kuruldu

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminde sokakta kalan kimsesizlere kapısını açan Büyükşehir Belediyesi, 'kimsesizlerin kimi büyükşehir kış misafirhanesi' projesiyle sosyal hayata dokunmaya devam ediyor. Kimsesizler için kurduğu sıcak mekânla gönül kazanan Büyükşehir, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kış aylarını sokakta geçirmek zorunda kalan evsizlere sahip çıkmak amacıyla hayata geçirdiği proje doğrultusunda sokakta yaşayan kimsesizlere sıcak ev ortamı sundu, insanların barınma ihtiyacını giderdi, gönül belediyeciliğinde örnek oldu. Büyükşehir Belediyesi Münir Onat Çocuk ve Gençlik Merkezi, yaklaşık 10 gün önce, soğuk kış günlerinde kalacak yeri olmayan vatandaşlara tahsis edildi.

AKSOY: SICAK BİR EV ORTAMI SUNUYORUZ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. M. Abdullah Aksoy, kimsesiz vatandaşları misafir ettikleri merkezin kış boyunca hizmet vereceğini belirterek, kış aylarında sokakta yaşamak zorunda kalan kimsesiz insanları gerek alan çalışmalarıyla gerekse vatandaşlardan gelen "153" numaralı ihbar hattıyla tespit ettiklerini söyledi.

MERKEZİMİZDE 10 KİŞİ BARINIYOR

Aksoy, "Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve polisler tarafından bulunduğu yerden alınan sokakta yaşayan vatandaşlarımızı, belediyeye bağlı tam donanımlı tıp merkezinde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Kimsesizlerin Kimi Büyükşehir Kış Misafirhanesi’nde konuk ediyoruz. Güler yüzlü personellerimizin görevli olduğu misafirhanemizde, üç öğün yemek ikram ediyoruz. Misafirlerimizin kişisel bakımlarını yaptırarak, kendilerine yeni elbiseler, kaban, ayakkabı ve benzeri eşyalar veriyoruz. Merkezimiz 35 kişilik kapasiteye sahip. Şu anda 10 kişi barınıyor. Burada istedikleri kadar kalabiliyorlar, kendi istekleriyle ayrılıyorlar. Vatandaşlarımız da çok duyarlı. Sokakta birini gördükleri zaman ihbar hattına bildiriyorlar. Biz de onları sokakta bırakmamak için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bunun yanı sıra merkezle ilgili afişler astık. Bazen oradan görüp gelenler de oluyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Kimsesizlerin Kimi Büyükşehir Kış Misafirhanesi’ni şehre kazandırdığını kaydeden Aksoy, şöyle konuştu:

"Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan insanlarımızı konuk ettiğimiz bu sıcak yuvanın kapısı, ihtiyaç sahipleri için 7 gün 24 saat açık tutulacak. Vatandaşlarımızdan zorlu kış aylarında sokakta kalan insanları, Alo 153 İhbar Hattı’nı arayarak bildirmelerini rica ediyoruz."

BİLEN: MERKEZDEN SON DERECE MEMNUNUM

Merkezde kalan Mehmet Bilen de 4 aydır sokaklarda yaşadığını ve merkeze zabıtalar tarafından getirildiğini belirterek, "7 gündür buradayım. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor, evimiz gibi. Yiyecek, giyecek, her şey var. Sokakta kalan biri için daha ne olsun. Son derece memnunuz. Allah devletimizden de belediyeden de razı olsun" dedi.

Suriyeli 21 yaşındaki Mahmut Sellum ise, Suriye'de ailesi tarafından cami avlusuna bırakıldığını anlatarak, "Yıllarca kimsesiz büyüdüm. 13 yaşımda bir aileye evlatlık verdiler. Beraber Türkiye'ye geldik. Onlar da beni bıraktı. Sokaklarda yaşıyordum. 10 gün önce belediye yetkilileri beni buraya getirdi. Burada evimde gibiyim. Allah belediye yetkililerinden razı olsun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI