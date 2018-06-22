Kim nerede oy kullanacak?

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da siyasilerin ve protokol mensuplarının oy kullanacağı yerler belli oldu.

24 Haziran seçimleri için uzun süredir devam eden adayların ve siyasi partilerin propaganda süreci tamamlandı ve oy kullanma günü geldi. Antalya'nın en ünlü siyasi figürü olan Deniz Baykal, bu seçimde uzun yıllar sonra ilk defa Antalya'da oy kullanamayacak. Rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavisi devam eden Baykal, geçen seçimlerde eşi Olcay Baykal ile birlikte evlerinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulu'nda oyunu kullanırdı. Ancak bu seçimde Baykal'ın oyunu Ankara'daki evinde seyyar sandıkta kullanması bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU ALANYA'DA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise her seçimde olduğu gibi yine oyunu baba ocağında kullanacak. Bakan Çavuşoğlu, Alanya İlçesi Türkler Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oyunu kullanacak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, oyunu Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullanacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, oyunu Yeşilbahçe Mahallesi Atatürk İlkokulu'nda kullanacak. Budak, saat 10.00'da oy kullanacağı okulda olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde oy kullanacak.