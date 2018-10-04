Kilis’te, ‘mülteci’ çalıştayı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()-KİLİS’te, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) tarafından ‘Mülteci’ çalıştayı düzenlendi.

Ali Duyar Gençlik Merkezinde UNCHR ile Kilis Belediyesi tarafından muhtarlara yönelik düzenlenen çalıştayda konuşan UNCHR yöneticilerinden Akif Atlı, amaçlarının mültecilerin haklarıyla ilgili bilgilendirme yapmak olduğunu İfade ederek, “Muhtarlarımızın mülteciler konusunda sorunlarını dinlemek, bunları not etmek, muhtarlarımızın önerilerini dinmek, bunları belediyemiz ile valiliğimizle paylaşmak, Birleşmiş milletlerin katkılarını da buna katarak, çözüme küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz. UNCHR Türkiye’de yaklaşık 450 personel ile çalışıyoruz. Türkiye’de çeşitli ofislerimiz var. Her bir muhtar bizim organizasyonumuz kadar mültecilere yardım ediyor. İmamlar, öğretmenler sağlık çalışanlarının yardımları da bulunuyor” dedi.

Atlı, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısının yüzde 10’nun kamplarda yaşadığını vurgulayarak, “Bu Kampların kapatılmasıyla topluma entegrasyonu düşünülüyor. Bu şartlar insanı şartlardır. Uluslararası şartlara çok uygundur. Dünyada 80 ülkenin nüfusu 4 milyondan azdır. Türkiye nerede ise tam bir ülke nüfusu kadar mülteciyi kabul etmektedir” diye konuştu.

Daha sonra Göç İdaresi tarafından muhtarlara Kilis ve Türkiye’deki mülteciler konusunda sunum yapıldı.

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