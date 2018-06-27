 Kilis’te Çocuk Festivali" düzenlendi

KİLİS Belediyesi ile Care Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle Suriyeli çocuklara yönelik Uluslararası Mülteci günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.7 Aralık Stadyumunda gerçekleştirilen etkinliğe Çare Derneği Türkiye Direktörü Christina Northey, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, çocuklar ile anneleri katıldı. Belediye Başkanı Hasan Kara, Suriyelilerin Kilislilerden daha fazla nüfusa sahip olduğu kentte barış içerisinde yaşandığını ifade etti.Artık kan dökülmesini değil barışı istediklerini vurgulayan Kara, "Çocuklarımız bizim yarınlarımız. Bir nebze mutlu olmaları bizim için herşeye bedeldir. Kilis Belediyesi olarak güzel yarınlar için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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