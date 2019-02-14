Kilis’te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

KİLİS'te Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.İl Sağlık Müdürlüğü’nün sekretaryasını yaptığı kurulda daha önceki toplantıda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alındı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile İl Milli Eğitim Müdürü M.Emin Akkurt tarafından bağımlılıkla mücadele ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yeşilay Derneği Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu tarafından da bağımlılıkla mücadele konusunda derneğin faaliyetleri ile ilgili sunum yapıld.Toplantıya ilçe kaymakamları, daire amirleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

FOTOĞRAFLI