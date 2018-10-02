Kilis’te 8 bin kaçak sigara ele geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, jandarmanın arama yaptığı araçta 8 bir 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten jandarma ekipleri, Alahan Köyü yakınlarında Suriye tarafından Türkiye'ye giriş yapan bir aracı durdurdu. Arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 8 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü sorgulanmaya başlandı.

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