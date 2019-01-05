Kilis’te '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası devam ediyor.

Bugün 7 Aralık stadında düzenlenen törenle vatandaşlara bisiklet dağıtımı yapıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara,"24 Haziran tarihinden önce başladığımız bisiklet dağıtımına seçim yatırımı gözüyle bakanlar bu hizmetin çocuklarımızın geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu artık idrak etmek zorundadır. Bizlerin bütün yatırımı milletimizin mutlu olmasına yönelik yatırımlardır. Çocuklarımızın gözünde gördüğümüz mutluluğun yerini tutacak bir duygu ile henüz tanışmadık ve bu mutluluğun tüm çocuklarımızı sarması için sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Sizlerin sevgisi, desteği ve duası ile yıllardır birçok farklı makamda Kilis halkına hizmet etme şerefine nail oldum. Milletimizin yokluk ile imtihan edildiği yıllarda çocuktum. Bırakın bir bisikleti, bir oyuncağı, yeni bir ayakkabı ile mutlu olmaya hazır olarak büyüdüm. Şükürler olsun ki artık o günleri geride bıraktık. Artık güçlü bir hükümetimiz var. Bizlerin mahrum kaldığı şeylerden çocuklarımız mahrum kalmamalı. Artık hayalleri gerçeğe dönüştürmeye muktediriz. Benim hayalim, çocuklarımızın hayalini süsleyen bisiklet dağıtımı sayesinde bu şehri bir bisiklet şehri yapmak. Her gün motorların üzerinde yaralanan gençlerimizi sağlıklı yaşama teşvik etme hayalim var. Bu şehrin tarih kokan sokaklarında bisikletleri ile yüzü gülen çocuklar görmek hayalim var. Bu hayalimizi Allah'ın izniyle gerçek kılmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteğine, duasına her zaman ki gibi ihtiyacımız var. Biz birlikte mutluyuz, biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız. Hepinizi en samimi duygularım ile selamlıyorum, iyi ki varsınız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI