Kilis’in susuzluk sorunu çözüldü

KİLİS Belediye Başkanı Hasan Kara, kentteki su sıkıntısının çözüldüğün belirtti ve vatandaşların içme suyunu israf etmemesini istedi.

Kilis’te yaşanan kuraklık nedeniyle Seve Barajındaki debinin düşmesiyle kente 3 gündü bir su verilmesiyle başlayan sorun, kent merkezinde sondajla bulunan kaynakların deveye alınmasıyla çözüldü. Belediye Başkanı Hasan Kara beraberinde belediye yetkilileriyle sondajların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Kara, Kilis’te kurban bayramından sonra su sıkıntısı yaşandığını hatırlatarak, “Bu sıkıntı çekilmeden daha öncesinde aldığımız tedbirleri devreye koyduk. Bir yandan Seve Barajının altındaki emiş suyunu yukarıya pompalamak suretiyle, vermeye başladık. Bir yandan Konak Göletine ishale hattını devreye koyarak, karıtma tesisine su vermeye başladık. Sondaj vurduğumuz 36 kuyudan 10 tanesinde yeterli su çıktı. Şu an 3 kuyuyu hızlı şekilde devreye aldık, 7 tanesini de devreye almak üzereyiz. Bu ay sonuna kadar 10 kuyuyu da devreye alarak, baraj ile göletten eksilen su kadar suyu şehre vermiş olacağız. Kış aylarına kadar su sıkıntısı yaşamayacağız” diye konuştu.

Kara, kentte yapımı süren Afrin Barajının da bitme aşamasına geldiğini ve böylece şehrin su probleminin uzun süreli çözüme kavuşturulmuş olacağını sözlerine ekledi.

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