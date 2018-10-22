Kilis’in su sorunu çözülüyor

YAZ mevsiminde kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan Kilis'te, su problemi çözülüyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Yukarı Afrin Barajından kente su getirecek olan isale hattının yapımı için 70 milyon lira ödenek aktarıldığını söyledi. Kara, Yukarı Afrin Barajından Kilis'e su getirecek olan isale hattının yapımı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesine 70 milyon lira ödenek aktarımı gerçekleştiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın, Kilis'in su sorunun çözülmesi için bizzat talimat verdiği bu gelişme için, başta Cumhurbaşkanımıza, her konu da olduğu gibi, bu süreçte de desteğini esirgemeyen Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın'a Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal'a ve Kilis'in su sorununa kökten çözüm olacak Yukarı Afrin Barajı ve isale hattı projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×