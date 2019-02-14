Kilis Valisi Soytürk'ten DHA'ya ziyaret

KİLİS, () - KİLİS Valisi Recep Soytürk, Demirören Haber Ajansı () Kilis Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Vali, Recep Soytürk ziyaretinde Kilis Temsilci Reşit Çelebioğlu’ndan kent ve yapılan haberlere ilişkin bilgi aldı. Vali Soytürk, basının doğru bilgi alması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Basının kamuoyunun doğru bilgi vermesi çok önemlidir. Bu nedenle bilgi akışının hızlı bir şekilde yapılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Vali Soytürk, 'nın objektif haberciliğinden dolayı da Çelebioğlu'na teşekkür etti.

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