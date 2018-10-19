Kilis'te yöresel yemek yarışması

KİLİS'te, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kilis Yemekleri Yarışması İslambey Konağı'nda gerçekleştirildi. Buradaki etkinliklere, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Vali Yardımcıları Mehmet Aktaş, Şükrü Özcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu ve davetliler katıldı.

Yemek yapma yarışmasının jüri başkanlğını Rafife Tuncay Belgin, jüri üyeliklerini Hülya Soydinç, Osman Bolatkıran, Mehmet Sait Kızıltaş ile Banu Aşkaroğlu yaptı. 14 kurum ve kuruluşun katıldığı yarışmada ilk 3’e Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi aldı. Birinciliği sarımsak aşı, Firik pilavı pürçüklü kavurması ve cennet çamuru ile Hanımeli Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi kazandı. İkinciliği Hünerlieller Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi, üçüncülüğü ise Yediaralık Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi kazandı. Dereceye girenlere, Vali Yardımcıları Mehmet Aktaş, Şükrü Özcan ile Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu tarafından verildi.

Yarışmada birinci olan Hanımeli Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi'nin Müdürü Şükriye Tunçeli, yarışmaya 3 çeşit yemekle katıldıklarını ifade ederek, “Yarışmaya sarımsak aşı, Firik pilavı pürçüklü kavurması ve cennet çamuru ile katıldım. Geçen yıl yarışmada 4’üncü olmuştuk. Bu yıl çok iddialı hazırlandık. 3-4 gündür hazırlanıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldık. Yemeklerimizi, ninelerimize, dedelerimize sorduk. Onlardan fikir alarak yaptık. Sunumunu da aynı şekilde yaptık. İnce noktalarına dikkat ettik. Kilis’in yağlarıyla hazırladık. Cennet çamurunu da Kilis’in sarı yağıyla kavurarak yaptık. Her şey organikti her şey daha güzel bir Kilis içindir” diye konuştu.

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