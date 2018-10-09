Kilis'te 'Ürünler üreticiden tüketiciye' toplantısı

KİLİS'te belediye tarafından dernek ve odalar birlikleriyle 'Ürünler üreticiden tüketiciye' konulu toplantı yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkanı Hasan Kara ve Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, İl Tarım Müdüresi Songül Kadıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, Çiftçi Mallarını Koruma Derneği'nden Musa Kara, Keçi ve Koyun Üreticileri Birliği Başkanı Melike Üstündağ, Bahçeciler Derneği Başkanı Durmuş Hamoğlu, Zeytinyağı Üreticileri Birliği Hüseyin Polat, Arıcılar Birliği Başkanı Alirıza Açıkel katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Kara, "Biz istiyoruz ki üretici tüketiciye doğrudan ulaşsın ve aracıları ortadan kaldıralım. Bu anlamda Kilis'te mekanlar hazırlıyoruz. Çiftçilerimizin temsilcileriyle hareket edip, doğrudan çiftçilerimizin ürettiği malları, bir yumurta da olsa, bir kilo domates de olsa, bir litre süt de olsa, 100 gram bal da olsa veya bir demet maydanoz da olsa doğrudan tüketiciye ulaştırmayı sağlayacağız. Böylece aradaki spekülatif fiyat artışlarını önlemeye ve üreticimizin malının doğrudan tüketicimize ulaşmasını sağlamaya dönük bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

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