KİLİS'te, olaylara daha seri müdahale edilmesi amacıyla motosikletli jandarma timi kuruldu.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen 2 motosikletli tim 4 uzman personel ile olaylara müdahale edecek. Eylül ayı sonu itibariyle göreve başlayan timin, jandarma sorumluluk sahasında hem olaylara müdahale edecek hem de traiği düzenleyecek.
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Kilis'te motosikletli jandarma timi göreve başladı
KİLİS'te, olaylara daha seri müdahale edilmesi amacıyla motosikletli jandarma timi kuruldu. Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen 2 motosikletli tim 4 uzman personel ile olaylara müdahale edecek. Eylül ayı sonu itibariyle göreve...
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