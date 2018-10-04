Kilis'te motosikletli jandarma timi göreve başladı

KİLİS'te, olaylara daha seri müdahale edilmesi amacıyla motosikletli jandarma timi kuruldu.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen 2 motosikletli tim 4 uzman personel ile olaylara müdahale edecek. Eylül ayı sonu itibariyle göreve başlayan timin, jandarma sorumluluk sahasında hem olaylara müdahale edecek hem de traiği düzenleyecek.

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